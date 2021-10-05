Пять органных концертов состоятся в печорской кирхе в октябре
Пять органных концертов состоятся в печорской кирхе в октябре. На этом музыкальный сезон в неотапливаемой церкви святого Петра завершится, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.
12 октября в 18:30 выступят Евгения Камянская (орган, Пермь) и Владимир Печенкин (баритон, Пермь).
16 октября в 17:00 концерт даст Маргарита Еськина (орган, клавесин, Москва). 17 октября в 16:00 выступит Наталья Гольфарб (орган, Саратов). 20 октября в 18:30 - Татьяна Сучкова-Гавриилова (меццо-сопрано, Москва) и Александр Орлов-Снеговский (орган, Москва).
22 октября в 18:30 зрители услышат Владимира Магалашвили (орган, Берлин).
Кирха находится в Печорах на улице Гагарина, 12а.
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