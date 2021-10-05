Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Пять органных концертов состоятся в печорской кирхе в октябре

Пять органных концертов состоятся в печорской кирхе в октябре. На этом музыкальный сезон в неотапливаемой церкви святого Петра завершится, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

12 октября в 18:30 выступят Евгения Камянская (орган, Пермь) и Владимир Печенкин (баритон, Пермь).

16 октября в 17:00 концерт даст Маргарита Еськина (орган, клавесин, Москва). 17 октября в 16:00 выступит Наталья Гольфарб (орган, Саратов). 20 октября в 18:30 - Татьяна Сучкова-Гавриилова (меццо-сопрано, Москва) и Александр Орлов-Снеговский (орган, Москва).

22 октября в 18:30 зрители услышат Владимира Магалашвили (орган, Берлин).

Кирха находится в Печорах на улице Гагарина, 12а.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как именно вы пользуетесь услугами почты?
Проголосовать >>>

05 октября 2021

Фоторепортаж: Вышел с работы - темно ...

05 октября 2021

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике
04 октября 2021

Великолукский драмтеатр пересмотрел афишу в связи с ограничительными мерами
03 октября 2021

На Байконуре освятили ракету-носитель, на которой полетит актриса Юлия Пересильд
03 октября 2021

Псковичи могут принять участие в конкурсе «Малая родина – центр Земли»
03 октября 2021

День Астафия Ветряка отмечают сегодня по народному календарю
03 октября 2021

Видео отменённых спектаклей театра Владимира Рецептера разместят на сайте Пушкинского заповедника
03 октября 2021

На бесплатный концерт ансамбля «Уграда» приглашают псковичей сегодня

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...