Почти 1,8 млрд рублей составляет задолженность перед предприятиями ЖКХ в Псковской области

17:11, 05 октября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание по вопросу платежной дисциплины в сфере жилищно-коммунального хозяйства региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

Глава региона обозначил тему платежной дисциплины в сфере ЖКХ стратегической, поскольку высокая задолженность оказывает серьезное давление на областной и муниципальные бюджеты. «Кроме этого, отсутствие платежеспособности предприятий не позволяет в полной мере использовать все механизмы для модернизации инфраструктуры. Прежде всего, это касается сотрудничества с Фондом содействия реформированию ЖКХ», - отметил Михаил Ведерников и озвучил ряд статистических данных.

Общая дебиторская задолженность перед предприятиями ЖКХ составляет почти 1,8 млрд рублей. Из них 1,1 млрд рублей — это долги населения, порядка 165 млн рублей — Минобороны, а оставшееся — это в основном муниципальные учреждения образования и здравоохранения. Кредиторская задолженность предприятий ЖКХ, в свою очередь, составляет более 1,2 млрд рублей.

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов проинформировал о распределении сумм задолженностей по категориям.

Так, региональный долг за природный газ составляет порядка 700 млн рублей. В этой части в верхних строках неплательщиков отмечены Островский, Дновский, Дедовичский и Новосокольнический районы. Размер задолженности за электроэнергию — более 300 млн рублей. Антилидерами в этом списке выступают предприятия Пустошкинского и Новоржевского районов. За уголь Псковская область задолжала около 80 млн рублей, крупнейшим должником отмечен Невельский район.

Хорошие показатели платежной дисциплины имеют Псковский, Великолукский, Локнянский и Себежский районы, сообщил Василий Осипов.

Губернатор отметил, что в условиях подготовки региона к зиме наличие задолженностей становится серьезной проблемой, с которой главы районов систематически обращаются за поддержкой в администрацию области. «Мы видим, что целый ряд муниципалитетов не выстроил адекватную работу по ликвидации или снижению задолженности. Единичные исключения — Бежаницкий и Дновский районы», — рассказал Михаил Ведерников и поблагодарил глав обозначенных районов за системную работу с населением и помощь своим предприятиям в частичной выплате долгов.

Вместе с тем глава региона обратил внимание, что руководство большинства муниципалитетов использует только один механизм — попросить денег у регионального центра. «У нас сложилась практика прямого шантажа в период подготовки к отопительному сезону: главы говорят, либо вы нам поможете, либо мы не сможем подготовиться и получить паспорт готовности. Это тупиковый путь, ситуацию надо менять. Прежде необходимо наладить порядок в своей зоне ответственности», — подчеркнул губернатор и выразил готовность оказывать содействие в этой работе при условии принятия со стороны муниципалитетов исчерпывающих мер.

Губернатор указал на необходимость диалога с учреждениями федерального подчинения. Речь, в частности, идет о Министерстве обороны. Кроме того, речь зашла о важности постоянной межведомственной работы с населением с использованием в работе всех имеющихся механизмов судебного и досудебного разбирательства.

В продолжение совещания были заслушаны доклады глав ряда районов области о работе, которая ведется в муниципалитетах с населением и предприятиями в части уменьшения задолженностей в сфере ЖКХ. Со своими предложениями выступили также председатель комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Татьяна Смирнова, генеральный директор АО «Псковские коммунальные системы» Андрей Верховский и врио руководителя Управления ФССП по Псковской области — капитан внутренней службы Елена Елисеева. Затем участники совещания обсудили предложения коллег.

В завершение совещания губернатор акцентировал внимание глав районов, что задолженность муниципалитета в сфере ЖКХ — это личная ответственность каждого главы.

«Необходимо навести порядок в этой сфере, иначе мы не сможем двигаться вперед в части модернизации», — отметил губернатор и напомнил о позитивном опыте участия региона в социальных программах Фонда ЖКХ и Газпрома, а также о том, что регион попросил президента РФ поддержать программу модернизации электросетевого комплекса Псковской области.