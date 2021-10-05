Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Почти 1,8 млрд рублей составляет задолженность перед предприятиями ЖКХ в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание по вопросу платежной дисциплины в сфере жилищно-коммунального хозяйства региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

Глава региона обозначил тему платежной дисциплины в сфере ЖКХ стратегической, поскольку высокая задолженность оказывает серьезное давление на областной и муниципальные бюджеты. «Кроме этого, отсутствие платежеспособности предприятий не позволяет в полной мере использовать все механизмы для модернизации инфраструктуры. Прежде всего, это касается сотрудничества с Фондом содействия реформированию ЖКХ», - отметил Михаил Ведерников и озвучил ряд статистических данных.

Общая дебиторская задолженность перед предприятиями ЖКХ составляет почти 1,8 млрд рублей. Из них 1,1 млрд рублей — это долги населения, порядка 165 млн рублей — Минобороны, а оставшееся — это в основном муниципальные учреждения образования и здравоохранения. Кредиторская задолженность предприятий ЖКХ, в свою очередь, составляет более 1,2 млрд рублей.

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов проинформировал о распределении сумм задолженностей по категориям.

Так, региональный долг за природный газ составляет порядка 700 млн рублей. В этой части в верхних строках неплательщиков отмечены Островский, Дновский, Дедовичский и Новосокольнический районы. Размер задолженности за электроэнергию — более 300 млн рублей. Антилидерами в этом списке выступают предприятия Пустошкинского и Новоржевского районов. За уголь Псковская область задолжала около 80 млн рублей, крупнейшим должником отмечен Невельский район.

Хорошие показатели платежной дисциплины имеют Псковский, Великолукский, Локнянский и Себежский районы, сообщил Василий Осипов.

Губернатор отметил, что в условиях подготовки региона к зиме наличие задолженностей становится серьезной проблемой, с которой главы районов систематически обращаются за поддержкой в администрацию области. «Мы видим, что целый ряд муниципалитетов не выстроил адекватную работу по ликвидации или снижению задолженности. Единичные исключения — Бежаницкий и Дновский районы», — рассказал Михаил Ведерников и поблагодарил глав обозначенных районов за системную работу с населением и помощь своим предприятиям в частичной выплате долгов.

Вместе с тем глава региона обратил внимание, что руководство большинства муниципалитетов использует только один механизм — попросить денег у регионального центра. «У нас сложилась практика прямого шантажа в период подготовки к отопительному сезону: главы говорят, либо вы нам поможете, либо мы не сможем подготовиться и получить паспорт готовности. Это тупиковый путь, ситуацию надо менять. Прежде необходимо наладить порядок в своей зоне ответственности», — подчеркнул губернатор и выразил готовность оказывать содействие в этой работе при условии принятия со стороны муниципалитетов исчерпывающих мер.

Губернатор указал на необходимость диалога с учреждениями федерального подчинения. Речь, в частности, идет о Министерстве обороны. Кроме того, речь зашла о важности постоянной межведомственной работы с населением с использованием в работе всех имеющихся механизмов судебного и досудебного разбирательства.

В продолжение совещания были заслушаны доклады глав ряда районов области о работе, которая ведется в муниципалитетах с населением и предприятиями в части уменьшения задолженностей в сфере ЖКХ. Со своими предложениями выступили также председатель комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Татьяна Смирнова, генеральный директор АО «Псковские коммунальные системы» Андрей Верховский и врио руководителя Управления ФССП по Псковской области — капитан внутренней службы Елена Елисеева. Затем участники совещания обсудили предложения коллег.

В завершение совещания губернатор акцентировал внимание глав районов, что задолженность муниципалитета в сфере ЖКХ — это личная ответственность каждого главы.

«Необходимо навести порядок в этой сфере, иначе мы не сможем двигаться вперед в части модернизации», — отметил губернатор и напомнил о позитивном опыте участия региона в социальных программах Фонда ЖКХ и Газпрома, а также о том, что регион попросил президента РФ поддержать программу модернизации электросетевого комплекса Псковской области.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как именно вы пользуетесь услугами почты?
Проголосовать >>>

05 октября 2021

Фоторепортаж: Вышел с работы - темно ...

05 октября 2021

Врачи псковской инфекционки борются за жизнь псковички, у которой приняли роды
05 октября 2021

Псковская межрайонная больница перепрофилирована в ковид-центр
05 октября 2021

В два раза увеличился штат Псковской инфекционной больницы за год
05 октября 2021

85 тысяч масок и респираторов использовали за год в Псковской инфекционной больнице
05 октября 2021

Почти 10 тысяч пациентов приняла за год псковская инфекционка
05 октября 2021

«Главная тема»: псковичка полетела в космос
05 октября 2021

Cтартовал отборочный этап VII Национального чемпионата «Абилимпикс»

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...