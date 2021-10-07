85 тысяч масок и респираторов использовали за год в Псковской инфекционной больнице

17:43, 05 октября 2021, ПАИ

В Псковской областной инфекционной больнице за год использовали 85 тысяч масок и респираторов, 33 тысячи пар бахил, 35 тысяч защитных комбинезонов, пишет «Псковская правда».

Для лечения пациентов в учреждении используют 1,8 тысячи наименований препаратов. Каждый час в больнице расходуется 52 кубометра кислорода.

Напомним, 5 октября 2020 года Псковская областная инфекционная больница начала принимать первых пациентов. За год их было порядка 10 тысяч. На сегодняшний день в учреждении трудятся 660 человек.

Подробнее о том, как прошёл первый год работы Псковской областной инфекционной больницы, смотрите в инфографике.