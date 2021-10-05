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Общество

Почти 10 тысяч пациентов приняла за год псковская инфекционка

9 тысяч 721 пациента приняла Псковская областная инфекционная больница за первый год своей работы. Об этом сообщили «Псковской правде» в медицинском учреждении.

Больше всего больных поступали с коронавирусом — 6 тыс. 190. Также в инфекционке лечились люди с пневмонией, ОРВИ, кишечными инфекциями.

В реанимацию за год попали 663 человека, у 99% из них был диагностирован коронавирус. Также в реанимации спасали жизни больных менингитом, малярией, энцефалитом.

Всего за год работы врачам псковской инфекционки удалось спасти жизни 381 пациента, которые попали в клинику уже в тяжёлом состоянии.

Напомним, Псковская областная инфекционная больница была построена по поручению президента России Владимира Путина. Возведением занимались специалисты Министерства обороны. Медицинский центр включает в себя корпус на 200 мест в Пскове и на 100 — в Великих Луках, а также детское отделение на 60 коек. Первых пациентов областная инфекционная больница приняла 5 октября 2020 года. Детское отделение заработало в январе 2021 года.

Подробнее о том, как прошёл первый год работы Псковской областной инфекционной больницы, смотрите в инфографике.

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