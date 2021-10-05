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Страна и мир

Псковичка Юлия Пересильд перешла на борт МКС в составе команды корабля

Актриса Юлия Пересильд уже на борту международной космической станции. Фото НТВ

Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров перешли с корабля «Союз МС-19» на борт МКС, сообщает НТВ. На борту МКС  их встретили космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров, а также астронавты из США, Франции и Японии.

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