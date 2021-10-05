Псковичка Юлия Пересильд перешла на борт МКС в составе команды корабля

18:30, 05 октября 2021, ПАИ

Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров перешли с корабля «Союз МС-19» на борт МКС, сообщает НТВ. На борту МКС их встретили космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров, а также астронавты из США, Франции и Японии.