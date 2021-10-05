Псковичка Юлия Пересильд перешла на борт МКС в составе команды корабля
Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров перешли с корабля «Союз МС-19» на борт МКС, сообщает НТВ. На борту МКС их встретили космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров, а также астронавты из США, Франции и Японии.
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