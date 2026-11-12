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Общество

Более 140 домашних животных отправились путешествовать за границу из Псковской области

С начала года 146 животных-компаньонов из Псковской области отправились за рубеж, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

С начала года ветеринарные сертификаты были выданы на вывоз 105 собак, 36 кошек, трёх шиншилл и двух кроликов.

Все животные прошли ветеринарный контроль, были клинически здоровы и имели необходимые документы, в том числе протоколы на титры антител.

  • Более 140 домашних животных отправились путешествовать за границу из Псковской области
    Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора
  • Более 140 домашних животных отправились путешествовать за границу из Псковской области
    Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора
  • Более 140 домашних животных отправились путешествовать за границу из Псковской области
    Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Поездки охватили 22 государства. По популярности лидируют Латвия, Литва, Германия, Кипр, Польша, Сербия, Великобритания, Франция, Швейцария, Швеция, Израиль и Турция.

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