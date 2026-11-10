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Спорт

World Athletics установила норматив для женщин в прыжках в высоту на ОИ-2028

Международная федерация легкоатлетических федераций (World Athletics) опубликовала квалификационные нормативы для участия в летних Олимпийских играх 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе с 15 по 30 июля.

Наталья Спиридонова. Фото: Всероссийская федерация лёгкой атлетики

Для женщин в прыжках в высоту норматив установлен на отметке 1,97 метра. Он остался неизменным по сравнению с Играми 2024 года в Париже и на один сантиметр выше стандарта, действовавшего на Олимпиаде в Токио.

40 процентов спортсменов квалифицируются через выполнение норматива, а остальные 60 процентов – через мировой рейтинг. Квалификационный период для большинства дисциплин, включая прыжки в высоту, продлится с 19 июня 2027 года по 18 июня 2028-го.

Для псковской прыгуньи Натальи Спиридоновой этот норматив является ориентиром на будущий олимпийский цикл. Личный рекорд спортсменки – два метра ровно. В прошедшем сезоне она становилась победительницей командного чемпионата России (1,9 метра) и Всероссийской летней универсиады (1,83 метра), а также завоевала бронзу Спартакиады народов России (1,87 метра).

Несмотря на это, российские легкоатлеты с марта 2022 года не допускаются к турнирам под эгидой World Athletics даже в нейтральном статусе. В июле 2026 года совет организации вновь сохранил запрет на выступления спортсменов из России и Белоруссии.

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