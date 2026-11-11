«Развитая инфраструктура и транспорт»: китайские туроператоры высоко оценили потенциал Псковской области

17:59, 11 ноября 2026, ПАИ

Псковская область вошла в число 15 российских команд, представивших свой туристский продукт ведущим туроператорам Китая. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

Представители министерства туризма Псковской области приняли участие в серии деловых встреч, презентаций и точечных переговоров в Благовещенске и Хэйхэ. Губернатор подчеркнул, что особый интерес у зарубежных партнёров вызвал межрегиональный маршрут, разработанный совместно с Новгородской областью, – путешествие-квест к загадкам русской души. Его участникам необходимо найти восемь ключей – черт национального характера.

«Китайские туроператоры высоко оценили туристический потенциал региона, развитую транспортную доступность и инфраструктуру. Псковская область, в свою очередь, готова к сотрудничеству и адаптации маршрутов для зарубежных гостей», – заметил Михаил Ведерников.