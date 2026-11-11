«Развитая инфраструктура и транспорт»: китайские туроператоры высоко оценили потенциал Псковской области
Псковская область вошла в число 15 российских команд, представивших свой туристский продукт ведущим туроператорам Китая. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.
Представители министерства туризма Псковской области приняли участие в серии деловых встреч, презентаций и точечных переговоров в Благовещенске и Хэйхэ. Губернатор подчеркнул, что особый интерес у зарубежных партнёров вызвал межрегиональный маршрут, разработанный совместно с Новгородской областью, – путешествие-квест к загадкам русской души. Его участникам необходимо найти восемь ключей – черт национального характера.
«Китайские туроператоры высоко оценили туристический потенциал региона, развитую транспортную доступность и инфраструктуру. Псковская область, в свою очередь, готова к сотрудничеству и адаптации маршрутов для зарубежных гостей», – заметил Михаил Ведерников.
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«Развитая инфраструктура и транспорт»: китайские туроператоры высоко оценили потенциал Псковской области
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