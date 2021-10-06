Туманность в созвездии Ориона снял псковский астроном-любитель
Созвездие Ориона на осеннем ночном небе в Псковском районе запечатлел псковский астроном-любитель из Пскова Пётр Митрофанов.
Также отдельно он сфотографировал туманность NGC 2174 в созвездии Ориона. NGC 2174 (другое обозначение — CED 67A) находится на расстоянии 6400 световых лет от Солнца. Туманность открыл Эдуард Стефан в 1877 году.
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