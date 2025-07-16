Не руби: когда спил дерева на даче может стать уголовным делом

11:36, 16 июля 2025, ПАИ

Что будет, если спилить дерево на даче, рассказали специалисты портала «Объясняем.рф».

Самовольно вырубать деревья даже на личном участке нельзя, нарушителям грозит:

штраф от трёх до четырёх тысяч рублей для физических лиц, от 200 до 300 тысяч рублей – для юридических. Если использовать бензопилу, то штраф вырастет до пяти тысяч и 500 тысяч рублей соответственно, а инструмент конфискуют;

уголовное наказание – штраф до 500 тысяч рублей или исправительные работы – могут назначить, если человек нанёс значительный экологический ущерб. Например, если дерево считается частью лесного фонда, занесено в Красную книгу или на нём живут редкие птицы, животные или насекомые.

Получить разрешение на спил можно через администрацию города или района, а также с помощью МФЦ.

Нельзя игнорировать правила, особенно если участок расположен в городской черте или на землях общего пользования, дерево относится к редким видам или стоит в охраняемой зоне (например вблизи леса, водоёма, на землях лесфонда).

Разрешение от администрации не требуется, если дерево высадил сам владелец участка, засохло или повреждено вредителями, может упасть. Но даже в этих случаях необходимо заключение центра экспертизы или бюро. Без этого вырубку могут признать самовольной, уточнили эксперты.

Напомним, что для дачников действуют и другие запреты, за которые можно получить штрафы. Глухие заборы, выращивание мака и шалфея, рытье колодцев, разведение коров и коз – за всё это на своём участке можно получить наказание. Подробнее об этом читайте здесь.