Улицу Германа отремонтируют в Порхове
Ремонт улицы Германа (от дома № 36 до дома № 54 и от дома № 100 до улицы Бельский тракт) запланирован в Порхове. Электронный аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4 млн 191 тыс. 158,68 рубля. Источник финансирования — областной и местный бюджеты.
Дорога относится к V категории. Тип покрытия — асфальтобетон. Общая протяженность ремонтируемых участков составит порядка 700 метров.
Проведение аукциона намечено на 15 октября. Срок оказания услуг — в течение 30 календарных дней с момента подписания контракта.
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