Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Порядка тысячи контейнеров для раздельного сбора пластика установят в Псковской области

На выделенные правительством средства планируется закупить около тысячи контейнеров для раздельного сбора отходов, которые до конца года будут поставлены в муниципалитеты Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что Псковская область получит на эти цели 13 млн рублей. Средства поступят в регион по линии Минприроды и Российского экологического оператора. Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На подготовку площадок из областного бюджета ранее было выделено 14 млн рублей.

Михаил Ведерников отметил, что в настоящий момент раздельный сбор касается только пластиковых отходов. Их забирают отдельные машины, которые затем отвозят сырьё на заводы в Плюссу и Котово Псковского района. То, что нельзя будет переработать на местных предприятиях, будет отправляться в другие регионы.

Глава региона подчеркнул, что это большой шаг вперёд в деле ответственного отношения к утилизации отходов. Он призвал всех заранее настроиться на нововведение и начать сортировать пластик в отдельные пакеты – уже скоро эта привычка пригодится.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как именно вы пользуетесь услугами почты?
Проголосовать >>>

06 октября 2021

Цена на газ в Европе впервые превысила 1600 долларов за тысячу кубометров
03 октября 2021

Некоторые российские банки начали поднимать ставки по ипотеке
02 октября 2021

«Псковэнергосбыт» подвёл итоги осенней акции
01 октября 2021

Заявку на кредит в Сбербанке теперь можно подать через банкомат
29 сентября 2021

5 октября вступят в силу изменения по субсидированию работодателей

28 сентября 2021

Более 142 тысяч тонн зерна намолочено в Псковской области
27 сентября 2021

Эстония и Латвия хотят закупать российскую энергию, но мешает Литва

27 сентября 2021

Более половины россиян считают себя финансово грамотными

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...