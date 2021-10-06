Порядка тысячи контейнеров для раздельного сбора пластика установят в Псковской области

09:52, 06 октября 2021, ПАИ

На выделенные правительством средства планируется закупить около тысячи контейнеров для раздельного сбора отходов, которые до конца года будут поставлены в муниципалитеты Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что Псковская область получит на эти цели 13 млн рублей. Средства поступят в регион по линии Минприроды и Российского экологического оператора. Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На подготовку площадок из областного бюджета ранее было выделено 14 млн рублей.

Михаил Ведерников отметил, что в настоящий момент раздельный сбор касается только пластиковых отходов. Их забирают отдельные машины, которые затем отвозят сырьё на заводы в Плюссу и Котово Псковского района. То, что нельзя будет переработать на местных предприятиях, будет отправляться в другие регионы.

Глава региона подчеркнул, что это большой шаг вперёд в деле ответственного отношения к утилизации отходов. Он призвал всех заранее настроиться на нововведение и начать сортировать пластик в отдельные пакеты – уже скоро эта привычка пригодится.