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Экономика

Более 13 млн получит Псковская область на контейнеры для раздельного сбора отходов

13 млн 159,5 тыс. рублей получит Псковская область на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Псковская область вошла в число субъектов России, которые получат федеральную субсидию на закупку баков в 2021 году. 

Всего на эти цели правительство выделило 1 млрд рублей. Финансирование на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов получат 46 субъектов. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды и ППК «Российский экологический оператор» обеспечить оперативное доведение средств до регионов и контроль за эффективностью их использования.

Она отметила, что регионы проводят работу по созданию новых и переоборудованию действующих контейнерных площадок для организации раздельного сбора отходов. Охват населения раздельным сбором отходов сейчас достигает 30%.

Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев добавил, что сортировки 100% отходов нужно достичь уже к 2030 году.

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