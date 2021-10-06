Средняя цена нового автомобиля в России превысила 2 млн рублей

10:53, 06 октября 2021, ПАИ

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 2 млн 140 тысяч рублей. С начала года средняя стоимость автомобиля выросла на 21 %, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что цены на новые автомобили в России продолжают расти на волне нехватки машин у дилеров, вызванной глобальным дефицитом микрочипов, и высокого спроса со стороны потенциальных покупателей.

Всего с января по август 2021 года в России продано 1 067 890 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Это на 21,3 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.