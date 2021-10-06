На две ночи закроют перекресток улиц Коммунальной и Юбилейной в Пскове

11:19, 06 октября 2021, ПАИ

В Пскове на две ночи будет закрыт для автотранспорта перекресток улиц Коммунальной и Юбилейной, сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

В ночь с 7 на 8 октября подрядная организация будет производить работы по фрезерованию покрытия проезжей части, а в ночь с 8 на 9 октября – укладку выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. В дневное время 8 и 9 октября движение по перекрестку будет осуществляться в обычном режиме.

Решение об организации ночных смен принято для того, чтобы не ограничивать дорожное движение на оживленном перекрестке в дневное время. Заказчик ремонта, Управление городского хозяйства администрации города Пскова, предупреждает жителей близлежащих к перекрестку домов о том, что предстоящие ремонтные работы будут сопровождаться шумом, и заранее приносит извинения за доставленные неудобства. Водителей просят учесть информацию о перекрытии при планировании поездок.

Отметим, что улицу Коммунальную приводят в нормативное состояние по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».