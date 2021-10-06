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Происшествия

Экс-замминистра просвещения Марину Ракову задержали

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Полиция задержала экс-замминистра просвещения Марину Ракову, она находится в Москве, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.

Следователи МВД проводят следственные действия с задержанной в ГСУ ГУМВД России по Москве.

Напомним, на прошлой неделе Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. Она подозревается в том, что в 2019 году пролоббировала выделение средств из бюджета Фонду новых форм развития образования, в котором была генеральным директором. Денежные средства предназначались для госконтрактов по федеральному проекту «Учитель будущего». Профильные экспертизы выявили в отчетах по двум «научным изысканиям» признаки фальсификации.

У Марины Раковой, которая занимала пост вице-президента Сбербанка, дома и на работе прошли обыски. На следующий день она не пришла на допрос, отключила все телефоны и скрылась. После этого она была объявлена в федеральный розыск.

По данным газеты «Известия», 4 октября был задержан супруг экс-замглавы Минпросвещения Артур Стеценко. В ходе судебного заседания, которое пройдет 6 октября, ему вынесут меру пресечения.

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