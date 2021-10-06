Владимир Путин: Россия является надёжным поставщиком газа для своих потребителей
Россия всегда являлась и является надёжным поставщиком газа для своих потребителей в Европе и Азии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию энергетики, сообщает «Газета.ру».
«Россия всегда являлась и является надежным поставщиком газа своим потребителям во всем мире – и в Азию, и в Европу. В полном объёме всегда выполняет все свои обязательства», – подчеркнул президент.
Ранее сообщалось, что в Европе цена фьючерсов на газ в четвертый раз за день обновила максимум, подскочив выше 1 900 долларов за тысячу кубометров.
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