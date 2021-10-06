Цена на газ в Европе превысила 1900 долларов за тысячу кубов

12:05, 06 октября 2021, ПАИ

В Европе цена фьючерсов на газ в четвертый раз за день обновила максимум, подскочив выше 1900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE Futures. Об этом пишет РИА Новости.

В частности, ноябрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) подскочили до 1937 долларов. Это уже четвертый рекорд с начала торгов — на открытии стоимость газа поднялась до 1596,8 доллара, несколько минут спустя достигла 1607,2 доллара, а к 11:16 добралась до отметки в 1712,4 доллара.

При этом исторический показатель продержался только пару минут, после чего рухнул до 1679 долларов. На 11:41 по Москве газ торгуется на уровне 1765,8 доллара за тысячу кубометров, что на 27,4 процента выше расчетной цены предыдущего дня.