Четыре человека получили ранения при стрельбе в техасской школе

19:51, 06 октября 2021, ПАИ

В Арлингтонской школе (США, штат Техас) сегодня раздалась стрельба. Как сообщают зарубежные СМИ поводом послужила ссора между старшеклассниками.

В результате разборок школьников четыре человека получили ранения. Школу оцепили полиция и спецслужбы. Преподаватели и учащиеся при первых звуках стрельбы заперлись в классах. Но затеявший стрельбу старшеклассники пустился в бега. Сейчас он разыскивается полицией. Всем раненым оказана медицинская помощь. Погибших нет, сообщает местная полиция.

