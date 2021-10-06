Четыре человека получили ранения при стрельбе в техасской школе
В Арлингтонской школе (США, штат Техас) сегодня раздалась стрельба. Как сообщают зарубежные СМИ поводом послужила ссора между старшеклассниками.
В результате разборок школьников четыре человека получили ранения. Школу оцепили полиция и спецслужбы. Преподаватели и учащиеся при первых звуках стрельбы заперлись в классах. Но затеявший стрельбу старшеклассники пустился в бега. Сейчас он разыскивается полицией. Всем раненым оказана медицинская помощь. Погибших нет, сообщает местная полиция.
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