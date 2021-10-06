170 тысяч рублей выделено дополнительно на завершение ремонта детской школы искусств в Невеле

20:19, 06 октября 2021, ПАИ

Сегодня в Невельском районе побывал с рабочим визитом заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов. Там завершается ремонт детской школы искусств, сообщает пресс-служба Администрации Псковской области.

В настоящее время на объекте выполнены работы по укладке плитки, продолжается утепление стен. Основные силы подрядчика направлены на выполнение наружных работ: провести оштукатуривание и покраску фасада здания планируется в ближайшее время, пока стоит хорошая погода.

Василий Осипов заметил, что работы ведутся с отставанием графика, а в проектной смете не были учтены некоторые виды работ. В связи с этим закончить ремонт без дополнительных средств не представлялось возможным.

Завершение ремонта, который проводится по национальному проекту (ранее, на объект было выделено 20 млн рублей из федерального бюджета) очень важно для области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял решение о выделении дополнительных 170 тыс рублей. Василий Осипов подчеркнул, что это, в свою очередь, накладывает на исполнителей особую ответственность за соблюдением сроков сдачи объекта.