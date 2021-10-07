Псковичка попыталась украсть из магазина алкоголь

09:22, 07 октября 2021, ПАИ

6 октября в 10:29 экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» поступило сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали 47-летнюю местную жительницу, которая пронесла через кассовый узел спиртные напитки, при этом не заплатив за них.

По этому факту проводится проверка.