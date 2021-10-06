Три псковских музея присоединились к программе «Музейный инфоцентр Серебряного ожерелья»

10:01, 07 октября 2021, ПАИ

Три псковских музея стали участниками программы «Музейный инфоцентр Серебряного ожерелья». Это государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», краеведческий музей Великих Лук, мемориальный дом-музей академика И. М. Виноградова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В целом проект направлен на популяризацию музеев 11 регионов Северо-Запада, объединенных в туристский маршрут «Серебряное ожерелье России», информирование о выставках, фестивалях и событиях музейной жизни. Всего участие в нём принимают более 130 государственных и частных музеев.

С 1 октября за посещение музеев - участников программы можно получить бонусные баллы в рамках действующей программы лояльности «Клуб путешествующих по Северо-Западу». Накопленные баллы можно будет обменять на ценные призы в туристско-информационных центрах и учреждениях культуры.

Чтобы копить баллы и получать призы, необходимо зарегистрироваться в Клубе путешествующих по Северо-Западу.

Музеи - участники программы будут отмечены специальными печатными материалами с логотипом проекта. Зарегистрировать посещение музея можно через секретный код, который будет доступен только посетителям учреждений. Участники клуба будут получать эксклюзивные рекомендации от музеев, анонсы новых выставок и интересных программ. В «Музейном инфоцентре Серебряного ожерелья» пройдёт конкурс отзывов о музеях Северо-Запада. Лучшие из них будут включены в создаваемый электронный каталог.