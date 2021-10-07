Возгорание частного дома ликвидируют в Печорском районе

21:01, 07 октября 2021, ПАИ

В Печорах, по словам очевидцев, в частном доме произошло два хлопка. Дом состоит из двух частей. С ожогами бригада скорой помощи госпитализировала двух пострадавших - мужчину и женщину, сообщает с места ЧП корреспондент Псковского агентства информации.

Еще один пострадавший самостоятельно обратился в местный ЦРБ. Пожар оперативно локализован. На месте происшествия работает пожарная охрана и ведется поиск остальных пострадавших в обгоревшей части дома.

На данный момент тушение пожара продолжается.