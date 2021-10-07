В Стругокрасненском районе выгорела иномарка
Вчера сгорел автомобиль Land Rover Freelander 1998 года выпуска во Владимирском лагере Стругокрасненского района, сообщает корреспондент газеты «Струги».
Предположительная причина возгорания – короткое замыкание. Машина полностью выгорела. Пострадавших нет
Иномарка принадлежала местному жителю.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как именно вы пользуетесь услугами почты?
07 октября 2021
Суд наказал питерского влогера за распространение фейковой информации о коронавирусе