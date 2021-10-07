Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

В Стругокрасненском районе выгорела иномарка

Автомобиль выгорел до остова. Фото ПАИ.

Вчера сгорел автомобиль Land Rover Freelander 1998 года выпуска во Владимирском лагере Стругокрасненского района,  сообщает корреспондент газеты «Струги».

Предположительная причина возгорания – короткое замыкание. Машина полностью выгорела. Пострадавших нет

Иномарка принадлежала местному жителю.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как именно вы пользуетесь услугами почты?
Проголосовать >>>

07 октября 2021

На дом печорского сыровара Анвара Зуфарова напали
07 октября 2021

В Стругокрасненском районе выгорела иномарка
07 октября 2021

Возгорание частного дома ликвидируют в Печорском районе
07 октября 2021

Житель Порхова запинал насмерть женщину и получил срок
07 октября 2021

Суд наказал питерского влогера за распространение фейковой информации о коронавирусе
07 октября 2021

Стали известны подробности возгорания на крыше одного из домов в Пскове
07 октября 2021

Врезавшийся на Chevrolet в такси пьяный пскович получил условный срок
07 октября 2021

Пожар произошел на крыше одного из домов ЖК «Александрия» в Пскове


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...