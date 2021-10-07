На дом печорского сыровара Анвара Зуфарова напали

23:02, 07 октября 2021, ПАИ

На дом печорского фермера Анвара Зуфарова напали. Фото с разгромленным домом он выложил социальную сеть. Зуфаров пишет, что догадывается, кто совершил нападение. В доме было установлено наблюдение, велась запись.



«Что не убивает нас, делает сильнее. Преступники известны. Я знал, что это будет и готовился к этому. Доказательства есть, хотя две камеры разбиты и уничтожен компьютер. Фотоловушку не заметили. Берём попкорн и смотрим», – написал сыровар под фотографиями.

Одна из версий произошедшего – месть на почве личной неприязни.

Анвар Зуфаров – сыровар из печорской деревни Бебешкино. Стал знаменит после победы в федеральном конкурсе «Мастера гостеприимства» в номинации «Эногастрономический туризм».