Владимир Путин призвал добиваться снижения смертности на дорогах

16:55, 08 октября 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с вице-премьером страны Маратом Хуснуллиным призвал добиваться снижения смертности на дорогах, сообщает ТАСС.

«Нужно продолжать эту работу вместе с полицией и дорожниками. Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях», – сказал Владимир Путин.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, за 2020 год в России в ДТП погибли более 16 тысяч человек, ещё 183 тысячи человек получили ранения.