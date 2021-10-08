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На Чемпионате мира по греко-римской борьбе золото взял двукратный олимпийский чемпион Роман Власов

Роман Власов победил азербайджанца Санана Сулейманова. Фото Матч

На чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в Осло (Норвегия), определились медалисты в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 77 кг. 

Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов стал уже и трехкратным чемпионом мира по греко-римской борьбе, в финальном схватке одолев азербайджанца Санана Сулейманова, пишет Tekegram-канал Псковоблспорт.

 Еще у России две серебряные медали и одна бронза:

  • Сергей Кутузов уступил в финале армянину Амояну в категории до 72 кг;
  • а Эмин Сефершаев – японцу Мацуи в весе до 55 кг;
  • в бронзовой схватке Адлан Акиев не оставил шансов шведу Кессидису – 8:0 в категории до 82 кг.
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