На Чемпионате мира по греко-римской борьбе золото взял двукратный олимпийский чемпион Роман Власов
На чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в Осло (Норвегия), определились медалисты в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 77 кг.
Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов стал уже и трехкратным чемпионом мира по греко-римской борьбе, в финальном схватке одолев азербайджанца Санана Сулейманова, пишет Tekegram-канал Псковоблспорт.
Еще у России две серебряные медали и одна бронза:
- Сергей Кутузов уступил в финале армянину Амояну в категории до 72 кг;
- а Эмин Сефершаев – японцу Мацуи в весе до 55 кг;
- в бронзовой схватке Адлан Акиев не оставил шансов шведу Кессидису – 8:0 в категории до 82 кг.
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