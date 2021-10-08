На Чемпионате мира по греко-римской борьбе золото взял двукратный олимпийский чемпион Роман Власов

23:25, 08 октября 2021, ПАИ

На чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в Осло (Норвегия), определились медалисты в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 77 кг.



Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов стал уже и трехкратным чемпионом мира по греко-римской борьбе, в финальном схватке одолев азербайджанца Санана Сулейманова, пишет Tekegram-канал Псковоблспорт.

Еще у России две серебряные медали и одна бронза: