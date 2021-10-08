В Псковской области стартовал 2-й этап конкурса «Народный участковый-2021»
В период с 07 по 16 октября 2021 года стартовал 2-й этап конкурса «Народный участковый-2021».
Информация об участниках конкурса, их фотографии размещены на интернет-сайте УМВД России по Псковской области.
В онлайн-голосовании 2-го этапа конкурса принимают участие 14 участковых уполномоченных полиции следующих территориальных органов МВД России на районном уровне:
1. Отделение МВД России по Пушкиногорскому району – Яковлев А.А.
2. УМВД России по городу Пскову – Тиханов К.В.
3. ОМВД России по городу Великие Луки – Виноградов А.И. и Соловьев В.А.
4. МО МВД России «Великолукский» – Шавловская М.А.
5. МО МВД России «Дедовичский» – Спирков А.С. и Бабарин К.С.
6. МО МВД России «Невельский» – Ивченко Т.Н.
7. МО МВД России «Новосокольнический» – Страчук А.И.
8. МО МВД России «Опочецкий» – Корбаков А.С.
9. ОМВД России по Псковскому району – Волков А.С.
10. МО МВД России «Себежский» – Валянский К.В.
11. МО МВД России «Струго-Красненский» – Алексеева М.В.
12. МО МВД России «Печорский» – Кекин И.В.
Лучший участковый Псковской области определится большинством голосов населения, набранных по итогам голосования с 07 по 16 октября, который в дальнейшем примет участие в заключительном этапе c 01 по 10 ноября 2021 года на Всероссийском конкурсе МВД России.
Вы можете принять участие в онлайн-голосовании на сайте УМВД России по Псковской области.
Проголосовать можно на официальном интернет-сайте УМВД России по Псковской области, нажав на баннер «Конкурс-Народный участковый-2021» (голосование осуществляется путем авторизации через социальные сети «Вконтакте», «Одноклассники», «Фейсбук»).
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