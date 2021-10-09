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Культура

Выставка «По дороге с осенью» открылась в псковской библиотеке

В центральной городской библиотеке Пскова с соблюдением всех антиковидных ограничений открылась выставка графики и текстильного коллажа Лилии Момотовой «По дороге с осенью». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Заведующая сектором социокультурных программ центральной городской библиотеки Татьяна Котова отметила, что на этот раз библиотекари не смогли пригласить на церемонию открытия выставки учеников Лилии Момотовой. Татьяна Котова также подчеркнула, что автором дизайн-проекта недавно открывшейся после модернизации псковской библиотеки «Радуга» стала ученица Лилии Момотовой – студентка ПсковГУ Татьяна Бесхлебная.

Первыми новую выставку оценили преподаватели Псковского областного колледжа искусств, который давно сотрудничает с Лилией Момотовой.  Среди первых ценителей выставки оказалась также заведующая кафедрой дизайна ПсковГУ Вероника Кучеровская, которая напомнила библиотекарям, что Лилия Момотова – главный дизайнер Псковского университета.

А читательница Ольга Пятковская сочинила для новой выставки четверостишие: «Если все в ажиотаже от изящной линии, значит, мы на вернисаже Момотовой Лилии!»

Лилия Момотова – член Союза художников России и преподаватель Псковского государственного университета. На новой выставке представлено 20 её работ, в том числе с пленэра в Резекне. Некоторые из этих работ выполнены цветными маркерами, которые художница освоила совсем недавно.

Выставка будет работать в читальном зале библиотеки по адресу улица Конная, 6 до 8 ноября.

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