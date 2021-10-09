Информационные стенды с QR-кодом появились в Псковской области

15:42, 09 октября 2021, ПАИ

В исторической части Пскова и в Псковском районе установили новые информационные стенды для туристов, оснащённые QR-кодом. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Ознакомиться с информацией о регионе можно на стендах, которые находятся:

на улице Пушкинской, напротив драмтеатра имени Пушкина;

в Детском парке, у памятника святой равноапостольной княгине Ольге;

рядом со смотровой площадкой у реки Псковы со стороны Кремля;

рядом со смотровой площадкой у реки Псковы со стороны Золотой набережной;

на горе Соколихе, на подъёме к памятнику дружине Александра Невского.

Жители и гости города могут навести камеру смартфона на QR-код и узнать о достопримечательностях, уникальных местах и интересных событиях региона. Информация размещена на туристическом портале Псковской области.

«Проект реализуется в Пскове впервые, и в дальнейшем мы планируем его расширять. Сейчас идёт разработка анимированных роликов об истории нашего города, которые в скором времени появятся на информационных стендах. Озвучивать их будут известные актёры», – отметил Михаил Ведерников.