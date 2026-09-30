Скончался экс-директор Псковского кооперативного техникума

17:56, 30 сентября 2026, ПАИ

29 сентября 2026 года ушёл из жизни Александр Титов, сообщили ПАИ в Псковском кооперативном техникуме.



Александр Титов возглавлял техникум на протяжении 20 лет – с 2000 по 2020 год. Под его руководством укреплялась материально-техническая база, совершенствовалась образовательная среда, расширялся спектр реализуемых специальностей. Как отмечают в техникуме, он умел видеть перспективу и последовательно воплощать стратегические задачи, благодаря чему учебное заведение уверенно занимало достойное место среди учреждений профессионального образования региона.

Особое внимание Александр Титов уделял сохранению и развитию традиций техникума. Многие из них остаются важной частью корпоративной культуры и сегодня. Он верил, что именно преемственность поколений, уважение к истории и ценностям формируют особую атмосферу, в которой раскрываются таланты студентов и крепнет профессиональное сообщество педагогов. Он поддерживал инициативы преподавателей, способствовал внедрению современных образовательных подходов и уделял большое внимание повышению квалификации педагогов.

Для многих коллег он был не только руководителем, но и мудрым наставником. Его отличали высокая требовательность к себе, принципиальность в профессиональных вопросах и при этом чуткое, внимательное отношение к людям.

Студенты запомнили Александра Васильевича как руководителя, который умел слышать молодёжь, поддерживать начинания и помогать находить свой путь в профессии. Для него было важно, чтобы каждый выпускник не просто получил диплом, а стал настоящим специалистом. «Мы искренне скорбим вместе с родными и близкими Александра Васильевича и разделяем их боль утраты», – говорится в сообщении.

Прощание с Александром Васильевичем состоится 2 октября в 13:00 в храме Александра Невского.