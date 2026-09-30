Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Семинар об основах государственной гражданской службы прошёл в Корпоративной академии Правительства Псковской области

Обучающий семинар-тренинг для гражданских служащих, впервые поступивших на службу в аппарат правительства Псковской области и исполнительные органы региона, прошёл в Корпоративной академии Правительства Псковской области сегодня, 30 сентября. Программа была насыщенной и охватила ключевые аспекты работы госслужащего, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Начальник управления документационного обеспечения правительства Псковской области Елена Алексеева и первый заместитель начальника управления Людмила Михайлова познакомили участников семинара с основами делопроизводства и работы с обращениями граждан.

Участники разобрали виды документов, правила оформления реквизитов, работу в системе электронного документооборота (СЭД), а также порядок рассмотрения обращений граждан в соответствии с 59-ФЗ. Особое внимание уделили клиентоцентричности и эмпатичному общению с заявителями.

Начальник управления по вопросам противодействия коррупции правительства Псковской области Геннадий Егоров представил основы противодействия коррупции на государственной гражданской службе. В рамках семинара обсудили антикоррупционные стандарты, понятие конфликта интересов, обязанности служащих (декларирование доходов, уведомление о склонении к коррупции), запреты и ограничения, а также виды ответственности за нарушения.

Развивающий тренинг «Деловая коммуникация» провела начальник отдела управления персоналом КАППО Мария Краснова. Участники отработали навыки эффективного общения, убедительной аргументации и конструктивного диалога в служебной среде.

Мероприятие стало частью системной работы по адаптации и профессиональному развитию государственных гражданских служащих Псковской области.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



30 сентября 2026

Участники молодёжного форума в Пскове провели акцию в День воссоединения исторических регионов с Россией
30 сентября 2026

Развитие проекта «Навигаторы детства» обсудили муниципальные координаторы в Пушкинских Горах
30 сентября 2026

В Псковской области ветераны СВО нашли новые увлечения в музыке
30 сентября 2026

Комфорт и безопасность: в Пскове отремонтировали парковку около областной больницы
30 сентября 2026

Две машины в час: очереди образовались на российско-эстонской границе в Псковской области
30 сентября 2026

Псковичей приглашают поучаствовать в раскопках на территории бывшего рынка
30 сентября 2026

«Титан-Полимер» прошёл первый этап международного сертификационного аудита по пищевой безопасности
30 сентября 2026

Бренды российских регионов представили на форуме в Пскове

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...