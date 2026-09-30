Семинар об основах государственной гражданской службы прошёл в Корпоративной академии Правительства Псковской области

18:01, 30 сентября 2026, ПАИ

Обучающий семинар-тренинг для гражданских служащих, впервые поступивших на службу в аппарат правительства Псковской области и исполнительные органы региона, прошёл в Корпоративной академии Правительства Псковской области сегодня, 30 сентября. Программа была насыщенной и охватила ключевые аспекты работы госслужащего, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Начальник управления документационного обеспечения правительства Псковской области Елена Алексеева и первый заместитель начальника управления Людмила Михайлова познакомили участников семинара с основами делопроизводства и работы с обращениями граждан.

Участники разобрали виды документов, правила оформления реквизитов, работу в системе электронного документооборота (СЭД), а также порядок рассмотрения обращений граждан в соответствии с 59-ФЗ. Особое внимание уделили клиентоцентричности и эмпатичному общению с заявителями.

Начальник управления по вопросам противодействия коррупции правительства Псковской области Геннадий Егоров представил основы противодействия коррупции на государственной гражданской службе. В рамках семинара обсудили антикоррупционные стандарты, понятие конфликта интересов, обязанности служащих (декларирование доходов, уведомление о склонении к коррупции), запреты и ограничения, а также виды ответственности за нарушения.

Развивающий тренинг «Деловая коммуникация» провела начальник отдела управления персоналом КАППО Мария Краснова. Участники отработали навыки эффективного общения, убедительной аргументации и конструктивного диалога в служебной среде.

Мероприятие стало частью системной работы по адаптации и профессиональному развитию государственных гражданских служащих Псковской области.