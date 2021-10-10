Американский обозреватель считает, что миру угрожают ещё две мировые войны

21:42, 10 октября 2021, ПАИ

Обозреватель американского издания 19Fortyfive Роберт Фарли считает, что конфликт между США и Китаем может привести к третьей и четвёртой мировым войнам, сообщило РИА Новости.

Фарли считает, что две великие державы могут начать схватку за Тайвань. Если американским силам удастся одержать верх над Народно-освободительной армией Китая (НОАК), это не заставит Пекин отказаться от идеи воссоединения с островом. По мнению автора, КНР заключит с США временное перемирие, а затем снова нанесёт удар для присоединения спорного региона.

Фарли подчеркнул, что любое вооружённое столкновение в западной части Тихого океана станет катастрофой и приведёт к разрушению инфраструктуры, финансовых и торговых связей, сложившихся между Азией и Северной Америкой.

Автор статьи выразил надежду на то, что человечеству удастся избежать такого сценария.