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Экономика

В России нашли способ снизить цены на электроэнергию

Производство водорода назвали способом снизить оптовые и розничные цены на электроэнергию, пишет газета «Известия». Для этого потребуется создание новых энергоемких предприятий.

В Минэнерго заявили, что экспорт водорода из России может составить до 200 тыс. тонн в 2024 году. Основное условие для снижения оптовых и розничных цен на электроэнергию— развитие электролизных (генерирующих водород) предприятий за счет покупки электроэнергии на общих условиях оптового рынка без каких-либо специальных льгот и программ поддержки.

В России средний КИУМ (коэффициент, показывающий, сколько времени электростанция работает на полную мощность) по тепловым электростанциям и ГЭС составляет порядка 46%. Производство водорода может позволить приблизить показатель к 80-90%, вплоть до 100%. Предполагается, что оптовые покупатели электроэнергии будут экономить с каждого кВт/ч от 2 до 10 копеек, что в целом сопоставимо со снижением затрат на 4-6%.

В Минэнерго добавили, что для полномасштабного развития водородной энергетики нунжо сформировать устойчивый спрос на внешних рынках. Кроме того, для успешной продажи водорода он должен быть низкоуглеродным, то есть очищенным от выбросов СО2.

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