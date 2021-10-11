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Общество

Борьбе с ожирением посвящён сегодняшний день

11 октября отмечается Всемирный день борьбы с ожирением, пишет calend.ru.

По данным Европейского регионального отделения Всемирной организации здравоохранения, ожирение и рост числа людей с избыточным весом представляет серьёзную угрозу для здоровья человечества. Нередко эту проблему ставят в один ряд с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологией.

Всё чаще встречается ожирение у детей и подростков: в развитых странах мира 25% несовершеннолетних имеют избыточную массу тела, а 15% страдают ожирением. 50% детей, которые имели избыточный вес в 6 лет, становятся тучными во взрослом возрасте, а в подростковом эта вероятность увеличивается до 80%. По прогнозам ВОЗ, к 2030 году избыточный вес будут иметь до 41% всего населения.

К ожирению приводит нарушение здорового образа жизни, в дальнейшем это грозит осложнениями и серьёзными заболеваниями, в том числе опорно-двигательного аппарата. Избыточный вес снижает интенсивность здоровой физической активности, увеличивает риск сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, диабета. Появляются и проблемы психологического характера, связанные с развитием комплексов.

Профилактика и лечение ожирения возможны только комплексными методиками, которые включают устранение стрессовой ситуации, тренинги по развитию стрессоустойчивости, разработку индивидуальной диеты, а также распорядка дня с учётом здоровых физических нагрузок. В некоторых случаях требуется медикаментозное лечение.

Традиционно в этот день учреждения здравоохранения проводят мероприятия профилактической направленности.

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