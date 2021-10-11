Туманности «Коготь омара» и «Медуза» сфотографировал пскович

09:17, 11 октября 2021, ПАИ

Житель Пскова, астроном-любитель Пётр Митрофанов сфотографировал туманности «Коготь омара» и «Медузу». Об этом он сообщил в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области».

«Неделя ясной погоды в сочетании с достаточно большой продолжительностью ночи в октябре позволила поснимать несколько туманностей», - подписал Пётр свои снимки.

Туманность Sh2-157 («Коготь омара») находится в созвездии Кассиопеи.

Туманность «Медуза» - планетарная туманность в созвездии Близнецов. Названа по имени существа из древнегреческих мифов — горгоны Медузы. Протяжённость туманности Медуза примерно четыре световых года, а её расстояние от Солнца около 1500 световых лет. Несмотря на свои размеры, она крайне тусклая и очень трудна для наблюдения.

Своё название туманность получила из-за того, что волокна светящегося газа, из которых она состоит, напоминают змей, в то время как у мифологической Медузы змеи были вместо волос. Светящиеся волокна туманности состоят из областей красного свечения водорода и более слабого зеленоватого — кислорода, образуя на небе полукруглую структуру. Выбросы массы из звёзд, находящихся на этой стадии своей истории, часто происходят с перерывами, и в результате внутри планетарных туманностей образуются причудливые газовые структуры.

Ещё одно обозначение этой туманности — Abell 21 (или, более формально, PN A66 21). Это имя дано в честь американского астронома Джорджа Эйбелла, который обнаружил этот объект в 1955 году.