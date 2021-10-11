Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Почти 13 тонн белорусской соленой салаки запретили ввозить в Псковскую область

12,9 тонны соленой неразделанной салаки, произведенной белорусским предприятием, запретили ввозить в Псковскую область, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

На российско-белорусском участке государственной границы России в деревне Долосцы Россельхознадзор запретил перемещение салаки. Партия рыбной продукции следовала в Санкт-Петербург.

В ходе проведения ветеринарного контроля было установлено неудовлетворительное санитарное состояние грузового отсека транспортного средства, на полу которого находились лужи (подтеки), по органолептическим показателям напоминающие тузлук.

В связи с несоблюдением ветеринарно-санитарных требований было принято решение о запрете перемещения салаки. Был оформлен акт о возврате груза в Белоруссию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Одобряете ли вы введение QR-кода для посещения баров, ресторанов и концертов?
Проголосовать >>>

11 октября 2021

Режим ЧП ввели в Латвии из-за COVID-19
11 октября 2021

Псковский перинатальный центр возглавит Николай Красиков

11 октября 2021

МЧС напоминает псковичам правила безопасности при использовании печи
11 октября 2021

На погоду Северо-Запада повлияет циклон
11 октября 2021

Более 238 млн человек заразились COVID-19 в мире
11 октября 2021

Туманности «Коготь омара» и «Медуза» сфотографировал пскович
10 октября 2021

Чем опасны кофе с молоком и картошка с мясом, рассказала диетолог
10 октября 2021

Читальный зал Госархива Псковской области временно приостанавливает работу

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...