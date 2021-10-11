Почти 13 тонн белорусской соленой салаки запретили ввозить в Псковскую область

10:47, 11 октября 2021, ПАИ

12,9 тонны соленой неразделанной салаки, произведенной белорусским предприятием, запретили ввозить в Псковскую область, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

На российско-белорусском участке государственной границы России в деревне Долосцы Россельхознадзор запретил перемещение салаки. Партия рыбной продукции следовала в Санкт-Петербург.

В ходе проведения ветеринарного контроля было установлено неудовлетворительное санитарное состояние грузового отсека транспортного средства, на полу которого находились лужи (подтеки), по органолептическим показателям напоминающие тузлук.

В связи с несоблюдением ветеринарно-санитарных требований было принято решение о запрете перемещения салаки. Был оформлен акт о возврате груза в Белоруссию.