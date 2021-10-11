Напавшего на мужчину с ножом жителя Новосокольников задержали росгвардейцы

11:15, 11 октября 2021, ПАИ

В Новосокольниках сотрудники Росгвардии задержали гражданина, подозреваемого в причинении телесных повреждений, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления.

11 октября в 06:25 поступило сообщение, что в одном из домов на улице Шоссейной мужчине нанесли ножевые ранения. На место прибыли росгвардейцы, которые задержали 20-летнего молодого человека, который во время конфликта с 33-летним мужчиной нанес ему ножевые ранения в спину.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.