Прапорщик из Пскова получил 2 года условно за дедовщину

11:52, 11 октября 2021, ПАИ

В Пскове прапорщик, старшина роты войсковой части 32515, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону.

Предварительным следствием и судом установлено, что 16 января прапорщик на территории воинской части 21515 за нарушение формы одежды применил к подчиненному насилие, нанеся не менее четырех ударов кулаками в лицо и грудь.

Оценив собранные следствием доказательства, Псковский гарнизонный военный суд признал прапорщика виновным в инкриминируемом деянии и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно.