На краеведческом портале «Псковиана» появились новые возможности для пользователей

16:54, 11 октября 2021, ПАИ

Новый подход к ознакомлению с персоналиями о деятелях культуры и искусства Псковской области предлагается пользователям полнотекстовой электронной библиотеки «Псковиана». В частности, для удобства читателей два больших проекта — «Знаменитые люди культуры России на карте Псковской области» и «Литературная карта Псковской области» объединены в один ресурс. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В частности, открыв блок «Знаменитые люди культуры России на карте Псковской области» и кликнув на карте на один из районов Псковской области, пользователю будут представлены информация о местности и список статей о связанных с ней знаменитых персонах. Каждая ссылка — переход на просветительский литературно-туристический проект «Литературная карта Псковской области». Это электронный краеведческий сервис, в котором в открытом доступе представлены маршруты литературных путешествий и литературные статьи о Псковской земле.

Первостепенная задача обновленного ресурса — сохранить и приумножить историко-культурную память общества о тех, кто подвигом своей трудовой и творческой жизни даровал Псковской земле свои творческие богатства.