Путин рассказал, почему постоянно покашливает

17:42, 11 октября 2021, ПАИ

Владимир Путин объяснил, почему подкашливал на совещании с постоянными членами Совбеза по развитию агропромышленного комплекса. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее на это обратила внимание спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Валентина Ивановна, не беспокойтесь, все нормально, не только на COVID-19, но и на все остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме», — сказал глава государства.

Путин отметил, что с его здоровьем все в порядке. По словам президента, он просто активно «подвигался» на воздухе, когда было прохладно. «Ничего страшного не происходит», — добавил он.