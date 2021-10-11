11 октября стартовала регистрация на IX форум некоммерческих организаций «Cодействие»

19:11, 11 октября 2021, ПАИ

03 декабря 2021 года на территории главного корпуса ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» (Ленина, 2) планируется проведение IX форума социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области «Содействие»

Проведение форума будет зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщают организаторы.



В этом году в рамках форума планируется обсудить тему формирования профессиональных сообществ, которые имеют высокий потенциал в качестве инфраструктурной части гражданского общества.



Участники форума смогут найти единомышленников по тематике своей деятельности, выстроить коммуникацию с партнерами и спикерами Форума в онлайне и офлайне, узнают, как с помощью сообщества можно снизить расходы на PR и фандрайзинг, какие инструменты и решения коммерческих сфер стоит позаимствовать, чтобы облегчить жизнь и автоматизировать процессы.



Участниками форума станут представители некоммерческих организаций Псковской области. Общая численность участников – 120 человек.



Одним из интересных дополнений готовящегося Форума является возможность организации на беплатной основе презентационной площадки для участников (подробнее в форме регистрации на мероприятие).



Старт регистрации – 11.10.2021 года.



В связи с эпидемиологической ситуацией на территории региона к участию допускаются участники, соответствующие требованиям, предусмотренным актуальной версией Указа губернатора Псковской области от 15.03.2020 № 30-УГ «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».



Организаторами Форума являются: Управление общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области, АНО «Центр молодежи и общественных инициатив», Общественная палата Псковской области , Общественная палата РФ, ПРОО «Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» при содействии Администрации Псковской области, Благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».



По вопросам участия в форуме можно обращаться в личные сообщения или по телефону 8-911-390-80-10 (Зиязов Денис Илдарович).