Около 180 тысяч псковичей прошли курс вакцинации от COVID-19

22:19, 11 октября 2021, ПАИ

Порядка 180 тысяч жителей Псковской области привились двумя компонентами вакцины от COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Первый компонент прививки сделали более 187,7 тысячи человек, или 46,5 % населения региона от запланированного числа.

По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразился 52 691 человек, 44 965 пациентов выздоровело, 832 человека умерли.