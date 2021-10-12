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Общество

В Печорах по просьбам жителей восстановили тротуар на улице Школьной

Фото: "Печорская правда"

По просьбам жителей в Печорах восстановили тротуар на улице Школьной, пишет районная газета «Печорская правда».

В выпуске газеты от 20 января 2021 года опубликовали письмо экс главного редактора районной газеты Сергея Маркелова, который поднял вопрос отсутствия тротуара на улице Школьной.

Глава Печорского района Сергей Тарасик отреагировал на просьбу и совместно с региональными властями принял решение восстановить тротуар.

Фото: "Печорская правда"

В рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» тротуар восстановили. А на противоположную сторону улицы, ближе к парку «Треугольник», перенесли контейнеры для мусора.

Подрядчик ООО «Печорыагродорстрой», согласно контракту, получил 1 млн 508 тысяч 496,6 рублей. Приёмка объекта состоится в ближайшее время.

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