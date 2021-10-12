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Множество запущенных случаев коронавируса в Псковской области наблюдают врачи

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с первым заместителем Верой Емельяновой, руководителем территориального Роспотребнадзора Александром Нестеруком и председателем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко. Основное внимание было приковано к эпидемиологической обстановке в регионе, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Ситуация в регионе по-прежнему остается напряженной, подчеркнул губернатор. Динамика распространения заболевания останется крайне высокой. Марина Гаращенко подчеркнула, что среди заболевших большое число тяжелых, запущенных случаев. В связи с этим в областной инфекционной больнице увеличено количество реанимационных коек. В целом коечный фонд расширен до 944 мест. Задействованы мощности не только Псковской областной инфекционной больницы, но и Великолукской и Псковской межрайонных больниц, а также Новосокольнической, Стругокрасненской и Порховской межрайонных больниц. Особый акцент глава региона сделал на необходимости усилить работу с обращениями граждан, которые касаются, в первую очередь, вызова врача на дом, ПЦР-тестирования, чтобы все нуждающиеся в медицинской помощи получали ее в сжатые сроки.

Александр Нестерук в свою очередь обратил внимание, что, несмотря на общую тревожную ситуацию, в настоящее время наблюдается снижение числа респираторных заболеваний и случаев COVID-19 среди детей. Так, в группе от 7 до 14 лет фиксируется снижение случаев заболевания коронавирусом на 7,9%, в группе от 15 до 17 лет — на 33%. Он заметил, что это во многом можно объяснить прошедшим периодом дистанционного обучения в некоторых муниципалитетах.

Одно из наиболее приоритетных направлений — прививочная кампания. Участники совещания обсудили возможности и дополнительные меры для ее наращивания и усиления. В настоящее время ее темпы хоть и выросли, но все же являются недостаточными. За последние сутки только первый компонент прививки от COVID-19 сделали около тысячи человек. Темпы необходимо нарастить в 2 — 2,5 раза. Повышенное внимание — к категории граждан, которые подлежат обязательной вакцинации, а также пожилым. Наибольший процент вакцинированных граждан от общего числа взрослого населения демонстрирует Псковский район, Себежский и Палкинский районы. Марина Гаращенко заверила, что вакцина в Псковской области в настоящее время имеется в достаточном количестве в каждом муниципальном образовании.

Речь зашла и об организации прививочной кампании от гриппа. Для удобства граждан сделать прививку можно на тех же пунктах, которые развернуты и для вакцинации от коронавируса.

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