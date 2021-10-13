7,6 км приграничной дороги ввели в эксплуатацию после ремонта в Невельском районе

09:37, 13 октября 2021, ПАИ

Принята после ремонта автомобильная дорога Невель – Язно – граница с Белоруссией. Участок длиной 7,6 км приведен в нормативное состояние в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Отрезок проходит через деревни Острилово, Игнашово, Мишово, сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Подрядная организация ООО «Автомобильные дороги Пскова» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор» выполнила комплекс дорожных работ на объекте. Расчищено от деревьев и кустарника свыше 6 гектаров полосы отвода, выполнена планировка более 27 тысяч кв. м откосов насыпи и дна кюветов.

Покрытие проезжей части площадью около 54 тысяч кв. м полностью заменено. Сначала был срезан старый асфальт, устранены провисы, восстановлены виражи и укрепленная часть обочин. Затем уложено два слоя асфальтобетона, в отдельных местах покрытие укреплено геосеткой. Пересечения и примыкания выполнены из асфальтобетона и фрезерованного асфальтоматериала.

На обочинах шириной 1,5 м устранены просадки, произведено укрепление щебеночно-песчано-гравийной смесью. Бровка засеяна многолетними травами.

На пяти водопропускных трубах заменены крайние звенья. Всего отремонтировано 10 искусственных сооружений для пропуска воды.

Также приведено в порядок восемь автобусных остановок. Благоустроены остановочные и посадочные площадки, пандусы, установлены автопавильоны, скамейки и урны. Разметка нанесена термопластиком и краской.

Финансирование ремонта осуществлялось из регионального бюджета. Стоимость работ составила около 119 млн рублей.

Автомобильная дорога Невель – Язно – граница с Белоруссией относится к III категории, имеет 2 полосы движения с асфальтобетонным покрытием. Ширина земляного полотна составляет от 11 до 12,5 м, проезжей части – 7 м, обочин – 1,5 м.