Родственников погибшего бойца смогли отыскать псковские поисковики

10:11, 28 апреля 2024, ПАИ

Поисковики в Псковской области смогли отыскать родственников найденного погибшего бойца. Об этом сообщается в телеграм-канале областной военно-патриотической поисковой организации «След «Пантеры».

«Замечательные новости! Родственники Иванова Николая Арсентьевича найдены! Спасибо нашим поисковым коллегам из Марий Эл!» – говорится в сообщении.

Напомним, что поисковики в Псковской области обнаружили останки советского воина, у которого была подписная вещь – мундштук. Погибшим бойцом оказался военнослужащий Иванов Николай Арсентьевич.

Ранее сообщалось, что около 400 поисковиков принимают участие в поисковых экспедициях в Пустошкинском и Невельском районах. Кроме того, поисковикам удалось обнаружить останки восьмерых бойцов в Пустошкинском районе.