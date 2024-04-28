Машины Голдберга собирали учащиеся псковского «Кванториума»

11:55, 28 апреля 2024, ПАИ

Учащиеся детского технопарка «Кванториум Псков» за три дня собрали девять вариантов машины Голдберга. Этой теме был посвящён конкурс изобретений и инженерии «Мейкертон», который прошёл в технопарке на этой неделе. Об этом ПАИ сообщили в технопарке.

Участники должны были собрать устройство, которое будет совершать простое действие сложным путём цепной реакции. Именно такие механизмы называют машиной Голдберга.

«Это может показаться развлекательной историей, но на самом деле в машине Голдберга очень много технического, изобретательства, инженерии – всё, что мы ценим и стремимся популяризировать в технопарке. Чтобы собрать такое устройство, нужно уметь проектировать, работать с ручным инструментом, оборудованием и различными программами. Эти умения и оценивали члены жюри», – подчеркнул один из организаторов конкурса Дмитрий Шаманов.

Участники соревновались в двух треках – «Производство» и «Творчество». За три дня конкурсанты собрали машины, которые демонстрируют сортировку писем, приготовление десертов, процесс работы компьютера, творчество художников-авангардистов и многое другое.

Лучшим в треке «Творчество» стал проект Николая Пахомова, Никиты Артамонова, Полины Бровкиной, а в направлении «Изобретательство» – машина Виктории Гаденовой, Артёма Сергеева и Даниила Долгова.

Добавим, конкурс технического творчества «Мейкертон» ежегодно собирает участников, увлечённых и заинтересованных в изобретательстве. В этом году он проходит в шестой раз.