Машины Голдберга собирали учащиеся псковского «Кванториума»
Учащиеся детского технопарка «Кванториум Псков» за три дня собрали девять вариантов машины Голдберга. Этой теме был посвящён конкурс изобретений и инженерии «Мейкертон», который прошёл в технопарке на этой неделе. Об этом ПАИ сообщили в технопарке.
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Фото: «Кванториум Псков»
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Фото: «Кванториум Псков»
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Фото: «Кванториум Псков»
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Фото: «Кванториум Псков»
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Фото: «Кванториум Псков»
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Фото: «Кванториум Псков»
-
Фото: «Кванториум Псков»
-
Фото: «Кванториум Псков»
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Фото: «Кванториум Псков»
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Фото: «Кванториум Псков»
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Фото: «Кванториум Псков»
Участники должны были собрать устройство, которое будет совершать простое действие сложным путём цепной реакции. Именно такие механизмы называют машиной Голдберга.
«Это может показаться развлекательной историей, но на самом деле в машине Голдберга очень много технического, изобретательства, инженерии – всё, что мы ценим и стремимся популяризировать в технопарке. Чтобы собрать такое устройство, нужно уметь проектировать, работать с ручным инструментом, оборудованием и различными программами. Эти умения и оценивали члены жюри», – подчеркнул один из организаторов конкурса Дмитрий Шаманов.
Участники соревновались в двух треках – «Производство» и «Творчество». За три дня конкурсанты собрали машины, которые демонстрируют сортировку писем, приготовление десертов, процесс работы компьютера, творчество художников-авангардистов и многое другое.
Лучшим в треке «Творчество» стал проект Николая Пахомова, Никиты Артамонова, Полины Бровкиной, а в направлении «Изобретательство» – машина Виктории Гаденовой, Артёма Сергеева и Даниила Долгова.
Добавим, конкурс технического творчества «Мейкертон» ежегодно собирает участников, увлечённых и заинтересованных в изобретательстве. В этом году он проходит в шестой раз.