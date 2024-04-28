Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Машины Голдберга собирали учащиеся псковского «Кванториума»

Учащиеся детского технопарка «Кванториум Псков» за три дня собрали девять вариантов машины Голдберга. Этой теме был посвящён конкурс изобретений и инженерии «Мейкертон», который прошёл в технопарке на этой неделе. Об этом ПАИ сообщили в технопарке.

  • Машины Голдберга собирали учащиеся псковского «Кванториума»
    Фото: «Кванториум Псков»
  • Машины Голдберга собирали учащиеся псковского «Кванториума»
    Фото: «Кванториум Псков»
  • Машины Голдберга собирали учащиеся псковского «Кванториума»
    Фото: «Кванториум Псков»
  • Машины Голдберга собирали учащиеся псковского «Кванториума»
    Фото: «Кванториум Псков»
  • Машины Голдберга собирали учащиеся псковского «Кванториума»
    Фото: «Кванториум Псков»
  • Машины Голдберга собирали учащиеся псковского «Кванториума»
    Фото: «Кванториум Псков»
  • Машины Голдберга собирали учащиеся псковского «Кванториума»
    Фото: «Кванториум Псков»
  • Машины Голдберга собирали учащиеся псковского «Кванториума»
    Фото: «Кванториум Псков»
  • Машины Голдберга собирали учащиеся псковского «Кванториума»
    Фото: «Кванториум Псков»
  • Машины Голдберга собирали учащиеся псковского «Кванториума»
    Фото: «Кванториум Псков»
  • Машины Голдберга собирали учащиеся псковского «Кванториума»
    Фото: «Кванториум Псков»

Участники должны были собрать устройство, которое будет совершать простое действие сложным путём цепной реакции. Именно такие механизмы называют машиной Голдберга.

«Это может показаться развлекательной историей, но на самом деле в машине Голдберга очень много технического, изобретательства, инженерии – всё, что мы ценим и стремимся популяризировать в технопарке. Чтобы собрать такое устройство, нужно уметь проектировать, работать с ручным инструментом, оборудованием и различными программами. Эти умения и оценивали члены жюри», – подчеркнул один из организаторов конкурса Дмитрий Шаманов.

Участники соревновались в двух треках – «Производство» и «Творчество». За три дня конкурсанты собрали машины, которые демонстрируют сортировку писем, приготовление десертов, процесс работы компьютера, творчество художников-авангардистов и многое другое.

Лучшим в треке «Творчество» стал проект Николая Пахомова, Никиты Артамонова, Полины Бровкиной, а в направлении «Изобретательство» – машина Виктории Гаденовой, Артёма Сергеева и Даниила Долгова.

Добавим, конкурс технического творчества «Мейкертон» ежегодно собирает участников, увлечённых и заинтересованных в изобретательстве. В этом году он проходит в шестой раз.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 апреля 2024

Реставрация продолжается в Серафимовском приделе Троицкого собора Пскова
28 апреля 2024

Машины Голдберга собирали учащиеся псковского «Кванториума»
28 апреля 2024

Останки 25 советских воинов обнаружили в Псковской области во время «Вахты Памяти»
28 апреля 2024

Ямочный ремонт проводят на площади Ленина в Пскове
28 апреля 2024

Родственников погибшего бойца смогли отыскать псковские поисковики
28 апреля 2024

Михаил Ведерников поздравил православных христиан с Вербным воскресеньем
28 апреля 2024

Что можно и чего нельзя делать в Вербное воскресенье
28 апреля 2024

День работника скорой медицинской помощи празднуют в России

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...