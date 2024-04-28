Останки 25 советских воинов обнаружили в Псковской области во время «Вахты Памяти»
Останки 25 советских воинов нашли поисковики в Пустошкинском районе Псковской области в рамках «Вахты Памяти – 2024». Об этом сообщается в телеграм-канале областной военно-патриотической поисковой организации «След «Пантеры».
Ранее сообщалось, что около 400 поисковиков принимают участие в поисковых экспедициях в Пустошкинском и Невельском районах.
Кроме того, стало известно, что псковские поисковики смогли отыскать родственников погибшего бойца.
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