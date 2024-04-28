Более 450 субботников прошло за апрель в Псковской области

17:00, 28 апреля 2024, ПАИ

Более 450 субботников прошло в апреле на территории Псковской области. В них приняло участие более 16,5 тысячи человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

В том числе вчера жители региона присоединились к Всероссийскому субботнику. Мероприятие организовали в рамках президентского нацпроекта «Жильё и городская среда».

К акции присоединились сотрудники правительства области, Псковского областного Собрания депутатов, представители отряда «Дружина», Псковского реготделения центра «Воин» и общественной организации ветеранов СВО. Они убрали территорию Ботанического сада в Пскове площадью около 30 тысяч квадратных метров.

«Здесь же работали волонтёры – они помогали проголосовать за объекты благоустройства, которые будут приведены в порядок по нацпроекту в следующем году», – рассказал Михаил Ведерников.

В заключение губернатор поблагодарил жителей региона за заботу и поддержку красоты городов и посёлков области.